La Juventus sta con Ronaldo, Paratici: "Meritava il Pallone d'Oro"

Il ds della Juventus Fabio Paratici in occasione del premio di Piacentino Benemerito: "È indubbio che Real e Barcellona abbiano un grande peso".

Il direttore dell'area sportiva della Fabio Paratici nella giornata di ieri è stato insignito del premio di Piacentino Benemerito, assegnato dal Consiglio direttivo della famiglia Piasinteina.

Il ds bianconero è un personaggio mosso dalla forza delle proprie idee e dalle convinzioni forti. L'ambizione di grandezza che ha sempre contraddistinto Fabio Paratici gli ha permesso di diventare un nome chiave della 'Vecchia Signora' e di realizzare l'idea folle di portare a Cristiano Ronaldo. Proprio sul talento portoghese, come riporta 'La Gazzetta dello Sport', si è espresso il ds juventino riprendendo le parole di Chiellini sul Pallone d'Oro.

"È difficile dire se sia stato tolto un Pallone d'Oro a Ronaldo, però è indubbio che certe società come Real e abbiano un grande peso. Noi pensavamo che meritasse di vincerlo quest'anno, figuriamoci l'anno scorso quando ha segnato 15 goal in , di cui 6 dagli ottavi in poi. Chiellini ha detto una cosa sacrosanta: Ronaldo e Messi come Federer e Nadal, se in questi anni lo vince un terzo fa uno strano effetto".

Paratici, in nome della Juventus, si è schierato al fianco di Cristiano Ronaldo nella diatriba scaturita dall'assegnazione degli ultimi due Palloni d'Oro. Una presa di posizione che rivela anche l'ambizione dei bianconeri di rivaleggiare con e Barcellona anche dal punto di vista del peso politico. Quest'anno, però, bisogna lottare anche in con una rivale forte: l' del grande ex Antonio Conte.