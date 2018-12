Juventus-Roma, le formazioni ufficiali: Dybala titolare

La Juventus propone Matuidi, in attacco Mandzukic e Cristiano Ronaldo, Matuidi c'è. Nella Roma Santon esterno, Zaniolo dal 1'.

Le formazioni ufficiali di Juventus-Roma:

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Dybala; Mandzukic, C. Ronaldo

ROMA (4-2-3-1): Olsen; Santon, Manolas, Fazio, Kolarov; Cristante, Nzonzi; Under, Zaniolo, Florenzi; Schick

Il 18esimo turno di Serie A, pre-natalizio, si chiude con un grandissimo match in quel dello Stadium. La Juventus ospita la Roma per rispondere alla vittoria del Napoli. I giallorossi invece vogliono tornare in zona Champions dopo la sconfitta del Milan contro la Fiorentina.

Allegri propone ancora una volta Cristiano Ronaldo in attacco, con Mandzukic al suo fianco. Dietro di loro spazio per Dybala, mentre Douglas Costa parte dalla panchina. A centrocampo Pjanic insieme a Matuidi e Bentancur, mentre in difesa c'è Bonucci e non Benatia con Chiellini. A completare la formazione ufficiale della Juventus Szczesny, De Sciglio e Alex Sandro.

La Roma sceglie Schick come unica punta del suo 4-2-3-1, con Florenzi, Under e Zaniolo alle sue spalle. Ancora fuori Dzeko. In mediana conferma per Cristante e Nzonzi in attesa di De Rossi, mentre Santon e Kolarov sono i terzini. Tra i pali Olsen è difeso da Manolas e Fazio.