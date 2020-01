Juventus-Roma, Sarri sorride: Alex Sandro e Cuadrado convocati

La Juventus, in occasione della sfida di questa sera di Coppa Italia contro la Roma, potrà fare affidamento su Alex Sandro e Cuadrado.

Sorride la . Sorride Maurizio Sarri, che per la sfida casalinga di questa sera contro la potrà fare affidamento sia su Alex Sandro sia su Juan Cuadrado, entrambi pienamente recuperati.

In ballo c'è il passaggio alle semifinali di Coppa , obiettivo che - al pari degli altri - la Signora vorrebbe centrare. Motivo per cui, il tecnico bianconero contro la formazione capitolina proporrà il miglior assetto possibile. Insomma, non è ancora tempo di pensare al .

Convocato anche Marko Pjaca che, tuttavia, nelle prossime ore dovrebbe lasciare il capoluogo piemontese per trasferirsi in prestito al . Tra i club l'intesa è stata trovata, ma per completare il discorso manca ancora il sì del diretto interessato, destinato ad arrivare nel breve termine.

Nuovamente aggregato alla Prima Squadra il 21enne Luca Coccolo, tra gli elementi più promettenti dell'Under 23, da qualche giorno in pianta stabile tra le fila dei grandi a causa della non perfetta condizione atletica del pacchetto arretrato.