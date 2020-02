La Juventus ritrova Chiellini: nel mirino c'è la sfida con l'Inter

Giorgio Chiellini è tornato ad allenarsi in gruppo. La Juventus non vuole correre rischi, le gare con Lione e Inter quelle possibili per il rientro.

Giorgio Chiellini torna a vedere la luce in fondo al tunnel. Fermo da fine agosto, da quando si è rotto il crociato anteriore del ginocchio destro, messo alle spalle l’intervento che si è reso necessario ed il lungo percorso riabilitativo, il capitano della nella giornata di martedì è tornato ad assaporare il gusto di lavorare insieme ai compagni.

Ormai vicino al pieno recupero, Chiellini si è allenato con il gruppo composto da coloro che non hanno preso parte alla sfida di domenica con la , svolgendo i primi esercizi di possesso palla e affrontando anche i primi contrasti.

Come riportato da Tuttosport, adesso diventeranno fondamentali le sue sensazioni. Solo nei prossimi giorni infatti sarà possibile azzardare quelle che saranno le tempistiche per il suo ritorno in campo a pieno servizio. Il capitano bianconero adesso dovrà non solo ritrovare il ritmo partita, ma anche ascoltare il suo corpo per capire fino a che punto può spingere.

In casa nessuno vuole forzare i tempi ed anzi si continuerà ad andare avanti con prudenza al fine di evitare possibili ricadute. Al momento una data sul calendario per il suo rientro non è stata ancora segnata, ma l’obiettivo potrebbe essere arrivare al top della forma per la super sfida di campionato il programma il prossimo primo marzo allo Stadium con l’.

La speranza dei bianconeri è magari quella di poter avere a disposizione il capitano già il 26 febbraio per la gara valida per l’andata degli ottavi di finale di con il , ma nessuno spingerà in tal senso. Chiellini rappresenterà un innesto fondamentale per un finale di stagione quanto mai importante ed intenso e quindi si andrà comunque avanti per gradi.