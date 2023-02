Juventus, riecco Vlahovic: ritorno da titolare e doppietta

Il serbo decisivo nel trionfo bianconero sulla Salernitana. A un anno esatto dalla sua prima rete juventina, l'attaccante manda un segnale ad Allegri.

Centoquindici giorni dopo. Ne erano passati così tanti dall'ultimo goal in campionato di Dusan Vlahovic con la maglia della Juventus.

Nell'ora più buia per il club bianconero e in attesa di scoprire se e quanto sarà ancora pesante la mano dei tribunali sul corso delle sue vicende sportive, l'attaccante serbo tende una mano ad Allegri e ai suoi compagni di squadra tornando titolare. Non lo faceva dal 21 ottobre.

Contro la Salernitana, nell'ennesima partita che sembra stregata e foriera di possibili delusioni e rallentamenti di classifica, il numero 9 si è preso la responsabilità di calciare il rigore del momentaneo 1-0.

Non dovrebbe essere un gesto di coraggio farlo alla 21esima giornata contro una squadra di medio-bassa classifica, ma il fatto che diventi notizia fa capire il momento che vive la squadra allenata da Allegri.

A inizio ripresa Vlahovic trova anche la seconda rete della sua serata, scrollandosi di dosso la polvere e le perplessità che gravavano sulle sue spalle dopo un anno difficile e un Mondiale in appannamento.

Le prossime gare diranno se la Juventus e il suo attaccante hanno finalmente intrapreso un percorso di uscita da una crisi che sembra aver caratterizzato tutta la stagione dei bianconeri.

In vista di quattro mesi complicati e con la seria possibilità di restare fuori dalla Champions, ma con la possibilità di competere per vincere due trofei, la Juventus riacquista almeno una certezza: Vlahovic è una risorsa in più.