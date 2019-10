Juventus, regalo a Donovan Mitchell: "Non sbaglierò più il nome"

La Juventus ha regalato una copia di PES 2020 alla star NBA Donovan Mitchell: "Grazie, la prossima volta scriverò bene il nome".

Come noto da un po' di tempo ormai, la non è presente sul celebre videogioco FIFA 20: qui il nome dei bianconeri è 'Piemonte Calcio' e dall'altra parte del mondo c'è chi non riusciva a capacitarsi di tale assenza.

La star dell'NBA, Donovan Mitchell, aveva chiesto ai suoi fan su Twitter delucidazioni in merito, peraltro sbagliando a scrivere il nome della società piemontese.

*Did you mean "Juventus"? 🙃



We're on @officialpes! A special pack is on its way to you so you can enjoy playing with the Bianconeri 🎮⚪⚫ — JuventusFC (@juventusfcen) 19 ottobre 2019

"Perchè non trovo la Jueventes su FIFA 20?".

Spiegazioni fornite dalla stessa Juventus che ha avvisato Mitchell della presenza in esclusiva su PES 2020, informandolo che una copia del videogioco era in viaggio verso gli come regalo speciale per lui.

Ebbene, quel regalo è arrivato e il cestista non ha perso tempo prima di pubblicare la foto del 'bottino': oltre al gioco presenti anche tre maglie personalizzate e un cappellino.

Thank you @juventusfcen for the gear and games 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥 next time I’ll be sure to spell the name right!! pic.twitter.com/AC5C9KGGsZ — Donovan Mitchell (@spidadmitchell) 29 ottobre 2019

"La prossima volta farò in modo di scrivere bene il nome".

C'è da star sicuri che Mitchell avrà imparato la lezione di italiano grazie alla Juventus, che ora può contare su un tifoso in più.