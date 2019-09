Juventus, Rakitic piace ancora: resta viva l'idea di scambio con Emre Can

Per Juventus e Barcellona non è ancora tramontata l’idea di uno scambio Emre Can-Rakitic. Il discorso può essere ripreso a gennaio.

La sessione estiva di calciomercato si è chiusa da pochi giorni, ma questo non vuol dire che tutte le trattative siano necessariamente andate in archivio. Ce ne sono invece alcune, tra l’altro molto importanti, che continueranno ad essere portate avanti sotto traccia, dopo che negli ultimi mesi sono state gettate le basi per chiusure che, per vari motivi, non sono arrivate entro il 2 settembre.

Una di queste riguarda lo scambio Emre Can-Rakitic, un discorso che di fatto ancora in piedi tra e . Come riportato da Tuttosport, i due club speravano di riuscire ad arrivare ad un accordo anche al fine di evitare ciò che è successo: tenere in rosa due giocatori scontenti.

Per giorni si è lavorato al fine di fare andare al suo posto ogni tessera del puzzle, ma i blaugrana hanno poi deciso di provare a chiedere Bernardeschi al posto del centrocampista tedesco ed tutti i discorsi hanno inevitabilmente preso una piega diversa. Il confrontarsi per diverse settimane, ha comunque portato Fabio Paratici e l’ad del Barça, Oscar Grau, a creare un rapporto molto solido e quindi ciò che è stato iniziato in estate potrebbe essere portato a compimento a gennaio.

Nel corso della finestra invernale di calciomercato, Juventus e Barcellona proveranno ad intavolare nuovamente lo scambio Emre Can-Rakitic e lo faranno sapendo che si potrà ripartire dal benestare dei due giocatori. Il centrocampista bianconero non ha infetti digerito il mancato inserimento nella lista Champions e non vuole correre il rischio di uscire fuori dai radar della proprio nell’anno che porta agli Europei, mentre quello croato ha già dato il suo benestare al trasferimento a . A gennaio si troverà una soluzione e si cercherà di rendere lo scambio equo, visto che sulla bilancia ci sono un giocatore di 25 anni ed un altro di 31.

I presupposti per chiudere ci sono, ma tra bianconeri e catalani potrebbe anche inserirsi una variabile che potrebbe scombinare tutto: il . Il club parigino, nelle scorse settimane, ha provato a prendere sia Emre Can che Rakitic e non è detto che non possa riprovarci di nuovo. Quello che è certo è che ai campioni d’ il campione croato piace ancora molto e che un suo arrivo sotto la Mole è ancora possibile.