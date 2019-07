Juventus, problema al polpaccio per Chiellini: a rischio la tournée in Asia

Giorgio Chiellini potrebbe saltare la tournée in Asia: il centrale della Juventus è in dubbio a causa di un fastidio muscolare al polpaccio.

Tutto pronto in casa per la partenza di domani, quando la squadra bianconera prenderà il volo per la tournée in Asia: alla spedizione potrebbe non partecipare Giorgio Chiellini, fermato da un fastidio muscolare in allenamento.

Come riferito da 'Sky Sport', il capitano della Vecchia Signora è stato fermato da un problema al polpaccio e lo staff medico insieme a Maurizio Sarri decideranno se lasciarlo curare in invece di farlo volare in Asia insieme al resto del gruppo.

Chiellini torna ad avere problemi allo stesso polpaccio che lo ha fermato più volte nel corso della passata stagione, costringendolo anche a saltare la doppia sfida di contro l' . Una ricaduta che potrebbe lasciare ai box il difensore italiano per qualche giorno.