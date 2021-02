Juventus, problema attacco: Morata non segna più, serve Dybala

Dopo un ottimo inizio Alvaro Morata si è fermato, l'ultimo goal in campionato risale addirittura a dicembre. E l'assenza di Dybala inizia a pesare.

Avere in squadra il capocannoniere del campionato ed essere il sesto attacco della Serie A. Succede alla Juventus, dove Pirlo ha sistemato la difesa (solo un goal subito nelle ultime quattro su calcio di rigore), ma balbetta davanti alla porta avversaria. Tanto che meglio dei bianconeri nella speciale classifica hanno fatto non solo Inter, Milan e Roma ma pure Napoli e Atalanta.

Dietro Cristiano Ronaldo, raggiunto da Lukaku in vetta alla classifica marcatori a quota 16, c'è il vuoto. A pesare sui numeri dell'attacco bianconero è soprattutto la netta involuzione di Alvaro Morata, partner designato del portoghese che dopo un buon inizio (3 goal nelle prime 7 giornate) si è lentamente spento.

Lo spagnolo infatti non segna in campionato addirittura dal 19 dicembre contro il Parma, mentre nel 2021 ha timbrato solo in Supercoppa Italiana e Coppa Italia. Troppo poco per chi indossa il numero 9 della Juventus.

Morata, alle prese a dire il vero nelle ultime settimane anche con qualche problemino fisico, sabato pomeriggio contro il Napoli ha peraltro giocato una delle peggiori partite da quanto è tornato alla Juventus sbagliando praticamente tutto. Basti vedere in tal senso il contropiede malamente sprecato con Morata che, invece di servire il liberissimo Chiesa, si intestardice nell'azione personale finendo col perdere il pallone.

Una prestazione preoccupante, insomma, specie perché chi potrebbe sostituirlo non c'è o non sta facendo molto meglio. Pirlo infatti nell'ultimo mese non ha potuto contare su Paulo Dybala, fermo per un problema al ginocchio che continua a dargli fastidio.

L'assenza della Joya, determinante l'anno scorso per la conquista dello Scudetto, adesso però inizia a pesare mentre Kulusevski l'ha finora messa dentro solo tre volte, l'ultima sempre contro il Parma a dicembre. Ecco perché a gennaio la Juventus aveva accarezzato l'idea di acquistare un vice-Morata, senza però affondare mai davvero il colpo.

Adesso quindi a Pirlo non resta che sperare di recuperare al più presto il miglior Dybala o che la musichetta della Champions League risvegli Morata. In Europa d'altronde il 9 bianconero ha sempre fatto benissimo, tanto che attualmente è addirittura capocannoniere della competizione con 6 goal al pari di Haaland, Rashford e Neymar. Numeri da vero bomber, proprio quello che servirebbe alla Juve anche in campionato.