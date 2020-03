La Juventus pensa alla porta: idea Ter Stegen

Ter Stegen potrebbe lasciare il Barcellona al termine della stagione: diverse squadre interessate, compresa la Juventus.

La ha da poco blindato Wojciech Szczesny fino al 2024, con annesso ingaggio da top player: poco meno di 7 milioni netti a stagione. Una scelta che, su base pluriennale, non dovrebbe porre tanti interrogativi. Ma il mercato è fatto di opportunità.

Attenzione, dunque, alle opportunità. E una di queste potrebbe portare a Ter Stegen, uno dei migliori portieri al mondo, pronto a lasciare il al termine della stagione. A riportare questa indiscrezione è una fonte spagnola, nel dettaglio 'Catalunya Radio', secondo cui il portiere tedesco - poco felice del clima blaugrana - avrebbe iniziato a pensare di tuffarsi verso una nuova avventura.

Sempre secondo i media catalani, due squadre avrebbero fatto registrare contatti embrionali per cercare di arrivare al 27enne estremo difensore tedesco. Ovvero: il a ottobre e la Juventus a dicembre. Detto ciò, i bavaresi nell'ultima sessione invernale si sono assicurati Alexander Nubel dallo 04, mentre la Signora - come detto - ha esteso il legame lavorativo con il proprio numero 1.

Altre squadre

Attenzione però alle mosse del Barcellona, che non sarebbe così disposto a prendere in considerazione la partenza di un autentico uomo chiave. Il contratto di Ter Stegen, attualmente, va in scadenza nel 2022. Ma le parti, presto, potrebbero incontrarsi per cercare di consolidare un legame, comunque, da monitorare.

Parallelamente, senza fretta, la è chiamata a prendere una decisione circa il futuro di Gianluigi Buffon. Il 42enne fuoriclasse carrarino continua a proporre prestazioni di livello e, supportato da un'invidiabile condizione atletica, potrebbe prolungare per un'altra stagione.