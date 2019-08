Juventus, Pogba fa sognare i tifosi con una foto: i fratelli indossano la maglia bianconera

Paul Pogba ha postato sui social una foto in cui i suoi fratelli indossano la maglia della Juventus: un'idea per il compleanno di Mathias e Florentin.

Una foto che fa sognare i tifosi della . È quella che Paul Pogba ha deciso di pubblicare in queste ore sul proprio profilo Instagram, dove ha postato un'immagine in cui entrambi i suoi fratelli indossano una maglia bianconera.

Oggi è infatti il compleanno dei suoi fratelli Mathias e Florentin, i quali sono gemelli, e per quest'occasione Paul Pogba ha deciso di creare una sorta di contest nelle proprie stories Instagram nel quale chiede di individuare chi dei due fratelli sia Mathias.

Il centrocampista del ha così postato una serie di foto che lo ritrae al fianco dei fratelli e tra queste spicca soprattutto quella in cui Mathias e Florentin indossano la maglia bianconera che Paul vestiva ai tempi della Juventus.

Uno scatto nostalgico per tutti i tifosi della Vecchia Signora, pronti a riaccogliere il 'Polpo' a . A due settimane dalla chiusura del mercato in , c'è infatti chi spera ancora in un clamoroso ritorno di Pogba alla Juventus. D'altronde lo stesso Paul negli ultimi mesi ha fatto intendere a più riprese la sua voglia di lasciare il Manchester United.

Un sogno di mercato che accomuna però anche i tifosi del , altro club da sempre interessato al centrocampista francese.