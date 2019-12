Juventus, Pjanic sicuro: "Sorpasso dell'Inter? Nessun effetto"

Miralem Pjanic non è preoccupato dopo il sorpasso dell'Inter e difende la Juventus: "Abbiamo tanti avversari anche fuori dal campo...".

Il giorno dopo il sorpasso dell' in vetta alla classifica ci pensa Miralem Pjanic a rincuorare i tifosi della . Il regista bosniaco, tra i migliori dei bianconeri in questo inizio di stagione, è sicuro che quanto avvenuto domenica non avrà ripercussioni.

Pjanic, intervistato da 'Sky Sport' a margine del Gran Galà del Calcio, sottolinea d'altronde come il distacco dall'Inter sia minimo e promette battaglia per lo Scudetto.

"Non siamo nemmeno a metà stagione, abbiamo affrontato avversari forti. L’Inter sta facendo bene come noi, siamo a 1 punto, non a 10. Cosa cambia dal punto di vista psicologico a ritrovarci a dover rincorrere in classifica? Non c'è nessun effetto, non ricordo la classifica a questo punto del campionato negli anni precedenti ma la cosa non ci interessa più di tanto".

Il sorpasso insomma non spaventa Pjanic, pronto a riprendersi la vetta della classifica alla prima occasione.

"Ci sta che l'avversario faccia molto bene e che faccia un buon campionato. Complimenti a loro, noi ci saremo e siamo tranquilli. Continueremo a fare il nostro e se ci serve, aspetteremo quando arriveranno a casa nostra. Serve rispetto nei confronti di questa squadra e nient'altro. Noi siamo tranquilli, serenissimi. Ieri è stato un passo falso".

Infine quando gli si chiede se questa Juventus possa e debba giocare meglio Pjanic ricorda quanto accaduto negli ultimi anni.