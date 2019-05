Juventus, Pirlo ha la ricetta: "Per la Champions serve uno come Isco"

Andrea Pirlo individua il problema della Juventus: "Allegri non sapeva come fare arrivare i palloni a Ronaldo, poca qualità a centrocampo".

Lo Scudetto è ormai in bacheca da quasi un mese ma l'obiettivo della resta la , trofeo che i bianconeri non alzano al cielo addirittura da 23 anni.

Ora a dettare la ricetta giusta per provarci è un grande ex come Andrea Pirlo che, ai microfoni di 'Sky Sport', dà un consiglio alla Juventus per il prossimo calciomercato.

"Barella? Secondo me serve un Isco. Siamo su un altro livello, ma devi vincere la Champions League".

Quindi lo stesso Pirlo spiega la maggiore difficoltà della Juventus in questa stagione.

"Allegri ha in mente la squadra del futuro da parecchi mesi, il centrocampo è il reparto da migliorare. Magari avvertiva meno qualità in mezzo, avendo comprato Ronaldo non sapeva come fargli arrivare il pallone. Servono dei centrocampisti per arrivare fino in fondo per la Champions".

Lo stesso Allegri d'altronde, intervistato proprio da 'Sky', si è un po' sbilanciato su come sarebbe possibile migliorare questa Juventus.

"I giocatori singoli sono importanti, la squadra deve migliorare e la società è stata molto brava nel costruire la squadra. Accanto uno stopper serve un libero, poi accanto al regista ci vuole uno tecnico e un mezzo e mezzo a centrocampo, in generale dico questo. Non si può avere due punte centrali e tre mediani".

Isco peraltro non è un nome nuovo per la Juventus che segue da tempo lo spagnolo, protagonista a dire il vero di una stagione tutt'altro che esaltante al dove però Zidane ha sempre creduto in lui. Ecco perché portarlo a non sarà facilissimo.

Intanto comunque la Juventus può consolarsi con l'imminente arrivo di Ramsey a parametro zero. E se il 'tecnico' citato da Allegri fosse già bianconero?