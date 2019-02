Juventus-Parma, le formazioni ufficiali: Mandzukic e Caceres dal 1'

Nella Juventus da segnalare il ritorno in campo di Mandzukic e l'esordio di Caceres dal primo minuto. Panchina per Dybala.

JUVENTUS (4-3-3): Perin; Cancelo, Caceres, Rugani, Spinazzola; Khedira, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Mandzukic, Cristiano Ronaldo.

PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Bastoni, Gagliolo; Kucka, Scozzarella, Barillà; Gervinho, Inglese, Biabiany.

Nella Juventus torna Mandzukic, di rientro dopo l'infortunio che lo ha tenuto ai box nelle scorse settimane: il croato agirà nel tridente completato da Douglas Costa e Cristiano Ronaldo. Solo panchina per Dybala.

In difesa, terzo esordio con la maglia bianconera per Martin Caceres, che forma la coppia difensiva con Rugani. In campo Cancelo e non De Sciglio, Spinazzola e non Alex Sandro. In panchina anche Bentancur e Bernardeschi.

Parma con il consueto 4-3-3 in cui, assieme agli intoccabili Gervinho e Inglese, agirà Biabiany: il francese viene dunque preferito a Siligardi, che potrà entrare a gara in corso.

Nel Parma D'Aversa ritrova Stulac, che però parte dalla panchina: centrocampo formato da Kucka, Scozzarella e Barillà. Gagliolo giocherà ancora nella posizione di terzino sinistro.