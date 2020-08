La Juventus pronta a rifarsi il look: spunta Paredes per il centrocampo

La Juventus ha individuato in Leandro Paredes un potenziale obiettivo di calciomercato. Potrebbe prendere il posto di Khedira.

Quella che nella prossima stagione darà l’assalto al decimo Scudetto consecutivo, potrebbe essere una molto diversa da quella attuale. L’approdo di Andrea Pirlo sulla panchina bianconera ha dato il via ad una nuova era e, come è normale che sia, il club si sta muovendo al fine di mettere a disposizione del suo nuovo tecnico gli elementi ideali per le sue idee di calcio.

Come riportato da Sky, tra coloro che non dovrebbero far parte del nuovo ciclo ci sono Gonzalo Higuain e Sami Khedira. Entrambi sono considerati di fatto in uscita e per questo motivo, nelle prossime settimane, si lavorerà al fine di trovare le giuste intese che porteranno alla separazione tra le parti.

A prendere il posto del ‘Pipita’ nel cuore dell’attacco bianconero potrebbe essere Milik. Il nome del centravanti polacco è da tempo accostato a quello della Juventus, ma prima servirà che il club si sieda ad un tavolo con il per cercare un accordo. Tra i profili valutati per l’attacco c’è anche quello di Edin Dzeko, ma il bomber bosniaco è considerato incedibile dalla e la cosa rende ogni discorso in salita.

Altre squadre

A sostituire Khedira nello scacchiere bianconero potrebbe invece essere una vecchia conoscenza della : Leandro Paredes. Nel 2019 il ha versato nelle casse dello quasi 50 milioni di euro pur di far suo il centrocampista, ma ora la sua permanenza a Parigi non è scontata. Molto dipenderà dalle strategie del club transalpino che, dopo aver sfiorato la , potrebbe anche ripartire da un tecnico diverso da Tuchel. Con le giuste condizioni, la trattativa potrebbe prendere corpo.

Paredes, classe 1994, in ha già vestito le maglie di , e Roma.