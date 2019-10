Juventus, Paratici pesca in Argentina: nel mirino c'è Matias Soulé

La Juventus sarebbe vicina a Matias Soulé, ex Velez classe 2003: c'è da battere la concorrenza del Monaco. A gennaio può arrivare un terzino.

Un altro giovane talento finisce sul taccuino di Fabio Paratici anzi, secondo quanto riporta 'Olé', sarebbe già molto vicino alla . Il suo nome è Matias Soulé, classe 2003.

Soulé è un trequartista mancino dalle indubbie doti tecniche, tanto che sul ragazzo erano piombate tutte le big del calcio europeo. Soulé così ha deciso di non firmare il primo contratto da professionista col Velez e in questi giorni sarebbe in Europa per decidere se accettare l'offerta della Juventus o quella del .

Paratici insomma lavora all'ennesimo colpo in prospettiva ma pensa anche al presente e, nonostante le smentite di rito, secondo 'Il Corriere dello Sport' pensa seriamente all'acquisto di un terzino sinistro già a gennaio.

Il preferito di Sarri resta Emerson Palmieri ma il non vorrebbe cederlo e anzi gli ha offerto il rinnovo del contratto, attualmente in scadenza nel 2022. Le alternative si chiamano Meunier e Hysaj.

Il primo potrebbe arrivare a giugno a parametro zero, il secondo invece è ormai ai titoli di coda col ed è da sempre un pupillo di Sarri. A meno che alla fine, come detto da Paratici, la Juventus non decida di restare così.