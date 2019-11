Juventus a caccia degli ottavi: se batte la Lokomotiv è qualificata

Juventus di scena nella tana della Lokomotiv Mosca: con i tre punti la squadra di Sarri staccherebbe il pass per gli ottavi di Champions League.

Traguardo vicino per la , attesa dall'ostica trasferta di Mosca contro la : con i tre punti contro i 'Ferrovieri', Ronaldo e compagni sarebbero qualificati agli ottavi di finale con due turni d'anticipo, a prescindere dal risultato di - .

Questo basta a far capire quanto sia importante questa partita a cui non potrà prendere parte De Ligt: la leggera distorsione alla caviglia sinistra ha indotto Sarri a lasciarlo fuori dalla lista dei convocati, puntando su uno tra Rugani e Demiral come partner di Bonucci al centro della difesa.

Alex Sandro verso il ritorno sull'out mancino, a destra ci sarà Danilo, complice l'assenza per squalifica di Cuadrado. Khedira e Matuidi in mediana con Pjanic, mentre Ramsey dovrebbe agire da trequartista (favorito su Bernardeschi). In attacco non dovrebbe esserci Dybala, debilitato da un virus: spazio per Higuain con Ronaldo.

Lokomotiv praticamente uguale al match dell'andata giocato a : l'unica novità potrebbe essere rappresentata dal recuperato Rybus, pronto a prendere il posto di Idowu sulla fascia sinistra. Fiducia a Joao Mario, unica punta il portoghese Eder.

Queste le probabili formazioni di -Juventus:

LOKOMOTIV MOSCA (3-5-1-1): Guilherme; Murilo, Höwedes, Corluka; Ignatijev, Barinov, Krychowiak, Joao Mario, Rybus; Al. Miranchuk; Eder.

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Rugani, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Higuain, Ronaldo.