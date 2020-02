Juventus, occhi su Aouar: prossimo rivale in Champions

La Juventus monitora Houssem Aouar, centrocampista offensivo del Lione che tra qualche settimana sfiderà proprio i bianconeri in Champions.

La lavora senza sosta al calciomercato, anche se la sessione invernale è appena finita. Come dimostra l'acquisto di Kulusevski (che arriverà a stagione conclusa), la Vecchia Signora è soddisfatta dell'attuale rosa e per questo lavora soprattutto per il futuro.

Fabio Paratici studia, traccia i profili giusti per la Juventus e al momento giusto sfodera il colpo, come dimostrato proprio dall'acquisto di Dejan Kulusevski. Un altro acquisto simile, per talento e prospettive, sarebbe quello di Houssem Aouar, centrocampista offensivo del che sarebbe nel mirino bianconero secondo 'Tuttosport'.

Aouar in questa stagione ha totalizzato 29 presenze tra tutte le competizioni, siglando 7 goal e 6 assist. Un bottino niente male per un centrocampista. Goal in dote che, tra l'altro, stanno mancando a Sarri proprio dai centrocampisti in questa stagione.

E nella sfida agli ottavi di contro il Lione, Aouar sarà messo sotto osservazione speciale dalla Juventus, che potrebbe ripetere quanto fatto con De Ligt dopo averlo affrontato l'anno prima proprio in Champions.