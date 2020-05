Juventus, obiettivo Pogba: "Ora voglio solo tornare in campo"

La e il centrocampo. Un binomio che, nel corso della finestra estiva, potrebbe proporre diverse novità. Tra sogni e realtà, con l'amatissimo ex Paul Pogba sempre nel mirino.

Alla Continassa, infatti, resta vivo il desiderio di riportare a il forte centrocampista francese. Sebbene un'eventuale trattativa con il si preannunci delle più complicate, in quanto gli inglesi continuano a ragionare attorno a una cifra vicina ai 100 milioni di euro.

E, intanto, il 27enne di Lagny-sur-Marne è tornato a far sentire la sua voce, questa volta direttamente sul sito ufficiale dei Red Devils nel corso di una diretta con Rashford e Jones:

"Sono stato fuori per molto tempo, quindi per me ora conta solo tornare a giocare a calcio".

In Premier League la ripresa dell'attività produttiva rappresenta un grosso punto interrogativo. Contemporaneamente, rispettando la quarantena, i giocatori stanno cercando di mantenere una condizione fisica accettabile:

"Ho la fortuna di avere a disposizione una piccola palestra: posso fare un pò di allenamento, di corsa, bici, correre in giardino e lavorare con la palla". Con un consiglio per tutti: "Io sono fortunato, ma chiedo a tutti di stare a casa e allenarsi lì: si trovano soluzioni. Per addominali e lavoro di base non servono pesi e attrezzi. Basta la forza di volontà".