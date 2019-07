Juventus, altra novità alla Continassa: apre il 'J Hotel'

Nel nuovo centro sportivo della Juventus alla Continassa apre ufficialmente il 'J Hotel'. Ospiterà i ritiri della squadra, ma sarà aperto al pubblico.

Il centro sportivo della , alla Continassa, si arricchisce di un'altra chicca. Con l'inizio del ritiro ha infatti aperto i battenti anche il 'J Hotel', il primo albergo in legato a una squadra di calcio.

Come riporta 'La Gazzetta dello Sport', la Juventus detiene il 40% della proprietà della struttura. Si trova a circa 600 metri dall'Allianz Stadium e praticamente adiacente ai campi di allenamento.

Per ora l'hotel non è ancora stato aperto completamente, ma soltanto l'ala riservata alla squadra. Ospiterà i ritiri prepartita e provvisoriamente ospita anche i nuovi arrivati in cerca di una sistemazione, come Rabiot, Ramsey e mister Maurizio Sarri.

La struttura, che si estende su 11.200 metri quadrati, ha quattro stelle, 138 camere, un ristorante da 200 coperti, più spa e diverse sale meeting.

Sarà aperta al pubblico a partire dal 24 agosto: il prezzo minimo di una camera è di 116 euro a notte.