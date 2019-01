Juventus: news calciomercato - Lincoln nel mirino di Paratici

Le ultime notizie e tutte le trattative di calciomercato sulla Juventus.

Calciomercato Juventus: le ultimissime notizie su trattative, acquisti e cessioni.

La Juventus potrebbe pescare in Brasile per il futuro: piace Lincoln, punta 18enne del Flamengo che ebbe modo di finire nel taccuino di Fabio Paratici già oltre un anno fa. Bisognerà superare la concorrenza dell'Inter. Ha una clausola rescissoria di 40 milioni.

Stefano Sturaro è vicino a lasciare la Juventus. Il centrocampista sanremese potrebbe tornare al Genoa sin da subito. Sturaro ha trascorso gli ultimi cinque mesi in prestito allo Sporting, ma senza mai riuscire a giocare con i lusitani. Tornerà in Liguria in prestito con diritto di riscatto intorno ai 10 milioni.

La Juventus non ha intenzione di mollare Moise Kean. Nonostante le tante richieste di prestito da diversi club di Serie A, i bianconeri vorrebbero tenere il classe 2000 e prolungare il contratto, attualmente in scadenza il 30 giugno 2020.