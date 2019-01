Calciomercato Juventus, Lincoln seguito da Paratici: è sfida all'Inter

La Juventus non perde d'occhio Lincoln, talento del Flamengo accostato anche all'Inter. Ottimismo per Romero e Trincao.

Il profilo forte di questa sessione invernale per la Juventus resta quello di Aaron Ramsey, stella dell'Arsenal che in estate si libererà a parametro zero: il suo futuro sarà nella Torino bianconera, forte di un accordo per un contratto da quasi 7 milioni a stagione.

Il gallese arriverà tra qualche mese e non ora, seppur quest'ultima possibilità sia balenata nei pensieri della dirigenza juventina: a lasciar perdere ha contribuito in maniera decisiva l'elevata richiesta dell'Arsenal, intenzionata a monetizzare con una ventina di milioni. Troppi per un giocatore in scadenza.

Ma di non solo Ramsey vive il mercato della Juventus, a caccia anche di altri nomi per il futuro: secondo 'La Gazzetta dello Sport', quello di Lincoln è tornato nel taccuino del ds Paratici che già nel 2017 ebbe ottime impressioni sulla 18enne punta dopo la vittoria del Brasile nel Sudamericano U17, competizione in cui il gioiellino del Flamengo mise a segno cinque reti.

Ad allontanare la 'Vecchia Signora' fu la clausola rescissoria di 30 milioni di euro, salita a 40 con il rinnovo di contratto fino al 2022. Il concreto interesse dell'Inter sembra però aver risvegliato i campioni d'Italia: Lincoln piace anche ai nerazzurri che vorrebbero strappare un'opzione su di lui nell'affare Gabigol, giocatore che guarda caso fa gola proprio al Flamengo.

La Juventus resta in pole sui milanesi per Cristian Romero, valutato dal Genoa sui 20-25 milioni: il sempre più probabile ritorno di Stefano Sturaro in Liguria darà una grossa mano. L'argentino potrebbe essere acquistato per poi essere lasciato in prestito ai rossoblù fino all'estate o anche oltre, un po' come avvenuto per Caldara ai tempi dell'Atalanta.

Grande positività pure per Trincao: nella giornata di lunedì si è tenuto un incontro tra l'intermediario Jorge Mendes e il Braga, club proprietario del cartellino. L'affare dovrebbe chiudersi in prestito con diritto di riscatto, per un totale di 15 milioni.