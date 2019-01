Calciomercato Juventus, Romero e Sturaro 'caldi': summit col Genoa

Juventus e Genoa al lavoro per definire la cessione di Sturaro ai rossoblù e parlare di Cristian Romero, finito nei radar dei bianconeri.

Asse caldissimo, quello di mercato tra Juventus e Genoa. Sul tavolo due nomi: Cristian Romero e Stefano Sturaro, chi per un verso chi per l'altro sul taccuino di bianconeri e rossoblù.

Come fa sapere 'Sky', i dirigenti del Grifone Perinetti e Donatelli hanno fatto capolino presso il quartier generale milanese del mercato di 'Madama' per parlare di entrambi i calciatori: si punta a chiudere per il ritorno di Sturaro al Genoa e si tesse la tela in ottica Romero-Juve.

Per il centrocampista restano da limare pochi dettagli: sarà prestito con diritto di riscatto in favore del club di Preziosi, mentre per quanto riguarda il promettente difensore argentino bisognerà capire se liguri e piemontesi muoveranno passi in avanti per imbastire l'operazione.

Parti al lavoro per avanzare sul doppio fronte, anche se al momento l'affare ad un passo dal concludersi è quello che vedrà Sturaro riavvolgere il nastro e tornare al Genoa.