Juventus-Napoli dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

JUVENTUS-NAPOLI: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Juventus-Napoli

• Data: giovedì 6 gennaio 2022

• Orario: 20:45

• Canale TV: DAZN

• Streaming: DAZN

Il turno di Serie A dell'Epifania, valevole per la 20ª giornata, propone la supersfida tra Juventus e Napoli. Staccate dalla vetta ma in piena lotta Champions, bianconeri e azzurri si affrontano in una partita che può cambiare scenari e prospettive nell'alta classifica.

La Juve, grazie a un filotto di 4 vittorie e un pareggio nelle ultime 5 partite di campionato, è riuscita a ridurre il gap che separava la squadra di Allegri dall'Europa che conta e, in concomitanza col netto calo accusato dal Napoli, si è portata a 5 punti di distanza dagli uomini di Spalletti.

Per i partenopei, infatti, un mese di dicembre da dimenticare - una sola vittoria a San Siro col Milan, il pari col Sassuolo e ben 3 sconfitte consecutive interne contro Atalanta, Empoli e Spezia - ha fatto precipitare il Napoli dal vertice della Serie A alle spalle di Inter e rossoneri, acciuffato dalla Dea e col fiato sul collo proprio della Juventus.

Tutto su Juve-Napoli: le formazioni della partita e dove vederla in tv e streaming.

ORARIO JUVENTUS-NAPOLI

Juventus-Napoli si gioca giovedì 6 gennaio 2022 all'Allianz Stadium di Torino: calcio d'inizio in programma alle ore 20:45.

DOVE VEDERE JUVE-NAPOLI IN TV

La partita tra Juve e Napoli sarà trasmessa in esclusiva da DAZN: per vederla in televisione, occorrerà scaricare l'app di DAZN su smart tv compatibili, utilizzare dispositivi come Amazon Firestick o Google Chromecast, oppure console Playstation 4, Playstation 5 e Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S).

JUVENTUS-NAPOLI IN DIRETTA STREAMING

Per vedere Juventus-Napoli in streaming sarà necessario collegarsi al sito di DAZN mediante PC o notebook, o in alternativa scaricare l'app di DAZN su smartphone o tablet.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Telecronaca DAZN di Juve-Napoli affidata a Pierluigi Pardo, con commento tecnico di Massimo Ambrosini.

IN DIRETTA SU GOAL

Su GOAL, attraverso la nostra diretta testuale, potrete restare aggiornati in tempo reale su Juventus-Napoli: prepartita, formazioni ufficiali e racconto delle azioni salienti.

PROBABILI FORMAZIONI JUVE-NAPOLI

Juve priva di mezza difesa: senza Bonucci e Chiellini spazio a Rugani accanto a de Ligt, a centrocampo McKennie insidia Bentancur, Chiesa scalpita per partire titolare dopo l'infortunio. In attacco, riecco Dybala con uno tra Morata o Kean.

Nel Napoli indisponibili Anguissa, Koulibaly ed Ounas impegnati in Coppa d'Africa, oltre ad Elmas, Lozano e Osimhen (anche ko) positivi al Covid. Malcuit a destra con Di Lorenzo terzino sinistro, Fabian e Insigne ritrovano il campo, titolari anche Lobotka e Politano. In avanti, ballottaggio Mertens-Petagna.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, de Ligt, Rugani, Alex Sandro; Bernardeschi, Bentancur, Locatelli, Rabiot; Dybala, Morata. All. Allegri.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Malcuit, Rrahmani, Juan Jesus, Di Lorenzo; Fabian Ruiz, Lobotka; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens. All. Spalletti.