Juventus-Napoli, le pagelle: Szczesny decisivo, Insigne delude

Cristiano Ronaldo timbra la Supercoppa, rientro super per Cuadrado, Szczesny provvidenziale. Male Insigne e Zielinski, Lozano imprendibile.

PAGELLE JUVENTUS

SZCZESNY 7,5 - Decisivo su Lozano due volte: Supercoppa blindata e polacco sugli scudi.

CUADRADO 7,5 - Rientro super per il colombiano, fresco di guarigione dal Covid: asfalta la fascia e assist a Morata per il 2-0.

BONUCCI 6,5 - Cuore e grinta al servizio della : prestazione da pilastro.

CHIELLINI 6,5 - Esperienza e solidità: San Siro è alle spalle.

DANILO 5,5 - Soffre le scorribande di Lozano sulla fascia: serata opaca.

CHIESA 5 - Viene schierato largo a sinistra e non riesce a incidere: fuori all'intervallo per un problema alla caviglia. (46' BERNARDESCHI 6,5 - Entra con ottimo piglio e fornisce il cambio marcia necessario).

ARTHUR 7 - Geometrie, filtro e dinamismo: grande prova per l'ex Barça.

BENTANCUR 7 - Prestazione accademica, l'uruguagio bada al sodo facendolo con giocate pulite e intelligenti. (84' RABIOT SV)

MCKENNIE 5,5 - I suoi inserimenti mettono in difficoltà il , ma paga il fallo da rigore su Mertens.

KULUSEVSKI 5,5 - Serata priva di squilli per lo svedese: ci prova senza risultati. (84' MORATA 7 - Entra e segna: meglio di così...)

CRISTIANO RONALDO 7 - Sulla Supercoppa di Reggio Emilia c'è il timbro del portoghese, sempre decisivo quando bisogna esserlo.

PAGELLE NAPOLI

OSPINA 6 - Non può nulla sui goal di CR7 e Morata, un paio di ottimi interventi e un'iniziativa avventurosa palla al piede.

DI LORENZO 5,5 - Non spinge come dovrebbe e paga qualche distrazione in fase difensiva.

MANOLAS 5 - Il greco non sembra concentrato come i tempi migliori: sfiora l'autogoal e sbaglia qualche uscita.

KOULIBALY 6 - Ci mette più d'una pezza quando necessario e vince gran parte dei duelli fisici, ma non è bastato.

MARIO RUI 6 - Accompagna la manovra e lotta: sufficienza meritata. (85' LLORENTE SV).

DEMME 6,5 - Si conferma partner ideale di Bakayoko nel 4-2-3-1 di Gattuso: si sacrifica, tampona e accompagna l'azione. (85' POLITANO 6 - Entra nel finale creando scompiglio).

BAKAYOKO 5,5 - Chili e muscoli del francese si fanno sentire, sfortunato sul rimpallo dell'1-0 di CR7. (67' ELMAS 5 - Si muove senza trovare la posizione giusta: che ruolo è?).

LOZANO 6,5 - Imprendibile sulla fascia, manda in crisi Danilo e crea le migliori chances del Napoli.

ZIELINSKI 5 - Non pervenuto: molle e spaesato, fatica a trovare la mattonella dove far male risultando sterile.

INSIGNE 5 - Prova a inventare a intermittenza, poi ha sui piedi il pallone del pari dal dischetto e lo spedisce a lato: una notte da cancellare.

PETAGNA 5 - Nella morsa di Bonucci e Chiellini non riesce mai a rendersi pericoloso: deludente. (72' MERTENS 6 - Ha il merito di procurarsi il rigore del possibile 1-1).

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny 7,5; Cuadrado 7,5, Bonucci 6,5, Chiellini 6,5, Danilo 5,5; Chiesa 5 (46' Bernardeschi 6,5), Arthur 7, Bentancur 7 (84' Rabiot sv), McKennie 5,5; Kulusevski 5,5 (84' Morata 7), C. Ronaldo 7.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina 6; Di Lorenzo 5,5, Manolas 5, Koulibaly 6, Mario Rui 6 (85' Llorente sv); Demme 6,5 (85' Politano 6), Bakayoko 5,5 (67' Elmas 5); Lozano 6,5, Zielinski 5, Insigne 5; Petagna 5 (72' Mertens 6).