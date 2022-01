-4 da Juventus-Napoli: riecco Dybala e Insigne, Chiellini e Osimhen out

Anno nuovo, vita.. vecchia. Il Covid-19 è purtroppo ancora tristemente parte delle nostre giornate e, anzi, l'inizio del 2022 non può dirsi migliore sotto questo aspetto: ne sanno qualcosa Juventus e Napoli, alle prese con diversi casi di positività a quattro giorni dalla sfida dell'Allianz Stadium.

L'ultimo tampone positivo rilevato è quello di Giorgio Chiellini, assente sicuro nel giorno dell'Epifania: il centrale difensivo si è aggiunto ad Arthur e Pinsoglio, senza dimenticare i giovani De Winter e Soulé, vittime del focolaio sviluppatosi in seno alla squadra Under 23 bianconera.

Allegri non potrà contare nemmeno su Danilo (rientro previsto a metà gennaio dopo la lesione dell'adduttore) e con ogni probabilità sul lungodegente Ramsey, la cui ultima 'presenza' coincide con i sei minuti giocati in Zenit-Juventus il 6 ottobre.

Le note più liete in casa bianconera sono rappresentate da Dybala e Chiesa, entrambi pronti a riprendersi il posto che i rispettivi infortuni gli avevano tolto nella parte conclusiva del 2021.

Non se la passa meglio Spalletti, che però da qualche giorno gioisce per i recuperi di Fabian e Insigne, tornati negativi; dovranno invece attendere i positivi Lozano ed Elmas, alla pari di Osimhen che oltre alla positività è ancora malconcio per i postumi del complesso intervento chirurgico resosi necessario per ridurre le fratture multiple a orbita e zigomo.

Assenza certa anche per Koulibaly, prossimo a prendere parte col Senegal alla spedizione per la Coppa d'Africa in Camerun assieme ad Anguissa, a sua volta faro dei 'Leoni indomabili'. In dubbio la disponibilità di Petagna e Malcuit, entrati in quarantena dopo aver avuto dei contatti con soggetti positivi.

Più che borsini degli indisponibili dei bollettini di guerra insomma, oggetti di discussione nel Consiglio straordinario di Lega in programma oggi, chiamato a decidere sulla disputa della Supercoppa italiana.