Juventus-Milan, Rebic neanche in panchina per scelta di Pioli

Ante Rebic salta Juventus-Milan: l'attaccante croato è stato escluso per scelta tecnica da Pioli dal match di Torino.

L'avventura di Ante Rebic al Milan, sembra ai titoli di coda. L'ultimo inequivocabile segnale giunge dalla vigilia del match con la Juventus, al quale il croato non prende parte.

La scelta - tecnica - è di Stefano Pioli, che non avrebbe visto al 100% il proprio attaccante optando così per l'esclusione di Rebic dall'impegno dell'Allianz Stadium.

L'ex Eintracht non siede neanche in panchina, mossa questa che certifica un'annata che lo stesso Pioli in conferenza stampa sabato ha ammesso non essere stata delle più entusiasmanti.

"Ha avuto una stagione meno felice di quella precedente. Nel calcio può succedere".

Poche parole seguite dall'esclusione da Juve-Milan: Rebic, che ha collezionato 23 presenze, 3 goal e 2 assist giocando 1229 minuti, nel 2022/2023 non è mai risultato in cima alle gerarchie del Diavolo e si avvia a congedarsi in tono ancor più dimesso.