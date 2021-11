Bonucci all'intervallo di Juventus-Milan 0-3: "Dobbiamo avere paura di loro?"

Non era in campo, Leonardo Bonucci, all'Allianz Stadium contro il Milan, lo scorso 9 maggio: è la 35a giornata di Serie A, i bianconeri di Andrea Pirlo sono alla ricerca di punti importanti per la qualificazione in Champions League, sul finire di una stagione molto difficile.

Poco prima dell'intervallo Brahim Diaz porta il parziale sullo 0-1, complicando le cose: al rientro negli spogliatoi, Bonucci si sfoga con i compagni, con le attente telecamere di "All or Nothing: Juventus", serie in onda su Amazon Prime Video, lì, a guardare.

Il difensore bianconero, a cui era stato preferito Chiellini in coppia con De Ligt, non ci sta. Con i suoi sotto di una rete si rivolge agli altri, con toni accesi.

"Ma guardiamo questa ca*** di lavagna (quella in cui è indicata la formazione rossonera, ndr.): dobbiamo avere paura del Milan?".

Bonucci precisa, poi, contestualizzando e facendo riferimento al momento complicato, l'importanza di un atteggiamento diverso.

"Dobbiamo giocare con la testa libera", prosegue.

Il risultato, però, non cambierà: anzi. Al 78' sarà Ante Rebic a raddoppiare, con la rete del definitivo 0-3 di Fikayo Tomori arrivata all'82'.