Juventus, Marchisio: "Il mio numero 8 è in buone mani con Ramsey"

Claudio Marchisio ricorda i primi allenamenti di Paul Pogba alla Juventus: "Io e Pirlo impiegammo 15 minuti per capire quanto fosse forte".

La gli è rimasta nel cuore e come biasimarlo dopo una carriera passata in bianconero: Claudio Marchisio non ha dimenticato 'Madama' nonostante il recente ritiro dal calcio giocato a soli 33 anni, deciso per via dei tanti problemi fisici che hanno condizionato negativamente la stagione passata allo in .

Intervistato dal 'Daily Mail', il 'Principino' ha reso merito ad Aaron Ramsey che ora veste la maglia numero 8, che fu suo durante la lunga avventura juventina.

"E' in buone mani con Ramsey, un giocatore fantastico. Il numero 8 è così bello che prima o poi sarebbe finito sulle spalle di qualcuno. Le mie preferenze erano due: Ramsey o un giocatore della Primavera passato in prima squadra".

Spazio anche per un aneddoto su Paul Pogba e il suo immenso talento di cui Marchisio e Pirlo si accorsero all'istante durante uno dei primi allenamenti del francese.