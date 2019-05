Juventus, Marchisio vota Klopp: "Mi piace da morire"

A tenere banco in casa è il summit tra Andrea Agnelli e Massimiliano Allegri: in ballo la panchina dei campioni d' e la riconferma del tecnico toscano, il cui proseguimento all'ombra della Mole Antonelliana è tutto da capire.

Qualora ci fosse un esito negativo con tanto di separazione si inizierebbe a pensare al sostituto: il suo, Claudio Marchisio ce l'ha ben in mente, intervistato in esclusiva da 'Tuttosport'.

"Che allenatore vorrei? Uno che credo non si possa avere: Jurgen Klopp. Mi piace da morire il suo gioco e mi piace il suo modo di interpretare il calcio, farebbe molto bene al calcio italiano. Ma se rimanesse Allegri non ci vedrei niente di male, perché è un allenatore che vince sempre e mica è poco".

L'addio alla di De Rossi ha colpito Marchisio, che rivela di aver provato a convincerlo a venire a ai tempi della Nazionale.

"Lo ammiro tanto. E’ difficile rimanere per tanti anni nella stessa squadra, rinnovando gli stimoli, prendendo tutto quello di buono, ma anche tutto quello di meno buono che può arrivarti addosso. E’ un grande. Ai tempi di Conte, in Nazionale facemmo un bel pressing con Gigi e Giorgio, ma poi le scelte le fa il diretto interessato. Io posso raccontarvi quando non ha funzionato: io sono molto amico di Giuseppe Rossi e quando lui era al ho provato a convincerlo a venire da noi. Alla fine decise di rimanere lì perché facevano la Champions, per noi era il primo anno di Conte, quello senza Coppe. Dopo due anni ci vedemmo in Nazionale e gli dissi: forse ti conveniva venire qui. Ridemmo insieme".