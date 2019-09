Juventus, Mandzukic verso il Qatar: ora l'Al-Rayyan è in pole

E’ vicina al capolinea l’esperienza di Mandzukic alla Juventus. Nella corsa per l’attaccante croato oltre all’Al-Gharafa c’è ora l’Al-Rayyan.

Per gli annunci ufficiali sarà necessario aspettare ancora un po’, non sembrano però esserci più dubbi sul fatto che l’avventura di Mario Mandzukic alla è ormai giunta al capolinea.

Non convocato per le ultime sfide della compagine bianconera, l’attaccante croato è pronto ad iniziare una nuova avventura in ma, a differenza di quanto prospettato fino a non molte ore fa, nel suo futuro potrebbe non esserci Al-Gharafa.

Il club di Doha ha già manifestato da tempo il suo interesse per il giocatore, ma adesso deve fare i conti con l’inserimento di un’altra società: quella dell’Al-Rayyan.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’altro club di Doha, che prende parte alla Qatar Stars League, avrebbe proposto un ricco contratto al giocatore, mente alla Juventus andrebbe una cifra che varia tra i 5 ed i 10 milioni di euro.

L’Al-Rayyan sarebbe dunque ora in pole position ed una chiusura potrebbe arrivare in tempi piuttosto rapidi, alla fine sarà comunque decisiva la volontà dell’attaccante.

Mandzukic, 33 anni, è approdato alla Juventus nell’estate del 2015 e con i bianconeri ha vinto quattro Scudetti, tre Coppe e due Supercoppe Italiane. Nel corso dell’estate si era parlato anche di un suo possibile passaggio al , ma la trattativa non è mai decollata.