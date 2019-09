Juventus, Mandzukic resta fino a gennaio: saltato il trasferimento in Qatar

Il possibile trasferimento di Mario Mandzukic in Qatar sarebbe definitivamente saltato. Il croato resterà alla Juventus almeno fino a gennaio.

Niente da fare per Mario Mandzukic. L'attaccante croato resterà alla da separato in casa almeno fino a gennaio. Il suo possibile trasferimento in infatti sarebbe definitivamente saltato.

A riportarlo è 'Sky Sport' secondo cui la trattativa, ormai in piedi da qualche settimana, è naufragata per problemi economici e di natura fiscale. Mandzukic dunque dovrà prolungare la sua permanenza a .

L'attaccante peraltro è stato escluso dalla lista UEFA e nelle ultime gare di campionato non è stato neppure convocato. Il tutto proprio in attesa del trasferimento in Qatar.

Alla fine invece Mandzukic, come detto, resterà in bianconero almeno fino a gennaio quando magari potrebbe trovare una nuova sistemazione in Premier League. Destinazione sicuramente più gradita al croato rispetto al Qatar.

Fino ad allora, insomma, toccherà a Sarri provare a recuperare Mandzukic che comunque potrebbe tornare utile almeno in campionato specie dopo l'infortunio di Douglas Costa.