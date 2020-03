Il piano della Juventus per Mandragora: pronta la recompra, ma non resterà a Torino

La Juventus è pronta a riprendere Rolando Mandragora dall’Udinese: i bianconeri potrebbero dirottarlo altrove, magari alla Fiorentina.

Dopo due stagioni vissute da protagonista e da leader della linea di mediana, potrebbe essere giunta ad un passo dal capolinea l’avventura di Rolando Mandragora all’.

Il centrocampista classe 1997, è approdato nel club friulano nell’estate del 2018 a titolo definitivo a fronte di un esborso da 20 milioni di euro, ma la si è riservata una clausola che le consentirebbe di riacquistare il giocatore che adesso sembra voler far valere.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il club bianconero eserciterà a fine stagione l’opzione riportando alla base Mandragora per 26 milioni di euro, ma per lui non è prevista una permanenza all’ombra della Mole.

La Juventus infatti è pronta a riprendere il giocatore per provare poi a cederlo altrove, inserendolo magari in qualche altra trattativa come contropartita. Tra i club che da tempo sono sulle tracce del centrocampista c’è la , che ha individuato in lui un possibile innesto importante per la sua mediana e che sarebbe in pole position nella corsa che porta alla sua firma.