Dove vedere Juventus-Lazio in tv e streaming

La Juventus capolista ospita una Lazio in crisi di risultati dopo il lockdown: tutte le informazioni sul big match e dove vederlo in tv e streaming.

Era stata annunciata come una sfida Scudetto, probabilmente non lo sarà, ma - mantiene fascino e una grande importanza in termini di classifica. La gara dell'Allianz Stadium mette infatti di fronte la capolista del campionato e una delle squadre che, fino a pochissime settimane fa, tentavano di contenderle lo scettro di regina.

Juventus e Lazio, prima dello stop forzato del campionato a causa dell'emergenza COVID-19, erano le due migliori formazioni della . Entrambe hanno ripreso con qualche difficoltà, ma se i bianconeri sono riusciti addirittura ad aumentare il proprio vantaggio sulle inseguitrici, la formazione di Inzaghi si è fermata, raccogliendo appena un punto nelle ultime tre partite.

Juventus e Lazio si sono già affrontate per due volte nell'attuale stagione, prima in campionato e poi nella : in entrambe le occasioni i biancocelesti si sono imposti per 3-1 e, nella seconda, hanno alzato il trofeo.

Altre squadre

QUANDO SI GIOCA JUVENTUS-LAZIO

Juventus-Lazio è in programma nella tarda serata di lunedì 20 luglio all'Allianz Stadium, tana dei campioni d' in carica: il calcio d'inizio è in programma, come per gran parte delle partite fino a fine campionato, alle ore 21.45.

Si tratta del posticipo della trentaquattresima giornata di Serie A, che prenderà il via sabato e si snoderà in gran parte nella giornata di domenica.

DOVE VEDERE JUVENTUS-LAZIO IN TV E STREAMING

Il posticipo Juventus-Lazio sarà trasmesso in diretta e in esclusiva da Sky, che detiene i diritti di 7 partite su 10 per ogni giornata di campionato. In particolare, la gara sarà visibile su due canali: su Sky Sport Serie A e al numero 251 del satellite.

Juventus-Lazio sarà visibile non solo in , ma anche in : Sky mette infatti a disposizione degli abbonati l'applicazione gratuita SkyGo, facilmente utilizzabile su dispositivi come pc, smartphone e tablet.

Un'ultima opzione per assistere in diretta a Juventus-Lazio è Now Tv, servizio di streaming live e on demand di Sky che, acquistando uno dei pacchetti, consente di vedere anche le partite di Serie A.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-LAZIO

Sarri dovrà sicuramente fare a meno di Bernardeschi, ammonito in casa del Sassuolo e squalificato: pronto Douglas Costa. Rimangono invece in dubbio Bentancur e Chiellini, usciti entrambi malconci dalla sfida del Mapei Stadium. In difesa farà il proprio ritorno Bonucci, che affiancherà de Ligt, così come Cuadrado, che rimpiazzerà Danilo. A centrocampo Rabiot, Pjanic e Matuidi, con Ramsey in seconda fila. In porta Szczesny, superbo contro i neroverdi nonostante i tre goal al passivo.

Lazio meno in emergenza rispetto a qualche settimana fa, anche se Inzaghi dovrà sempre rinunciare a Correa: davanti confermati Caicedo e il capocannoniere Immobile. Stagione finita per Lucas Leiva: Parolo e Cataldi, quest'ultimo a segno in Supercoppa e favorito, si giocano una maglia nel ruolo di regista. In difesa ci sarà ancora Luiz Felipe, mentre Patric dovrà scontare la seconda delle tre giornate di squalifica. A sinistra Lukaku al posto di Jony.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, A. Sandro; Rabiot, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Dybala, C. Ronaldo.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Bastos; Lazzari, Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto, J. Lukaku; Caicedo, Immobile.