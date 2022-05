Juventus-Lazio dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

JUVENTUS-LAZIO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Juventus e Lazio a confronto nella penultima giornata del campionato di Serie A 2021/2022.

Archiviata la delusione per la finale di Coppa Italia persa contro l'Inter, la Juventus - già proprietaria del pass Champions - si appresta ad onorare l'ultimi impegno casalingo dell'anno ospitando la Lazio.

Una notte che ha poco da offrire dal punto di vista degli obiettivi di campo, ma che si preannuncia dall'altissimo tasso emozionale: sarà infatti l'ultima partita allo Stadium con la casacca bianconera per Giorgio Chiellini e Paulo Dybala, prossimi al passo d'addio dalla Vecchia Signora.

A Torino sbarcano i biancocelesti guidati da Maurizio Sarri, alla prima da ex all'Allianz Stadium. Gara fondamentale per la formazione capitolina, ancora in piena corsa per centrare un posto in Europa League. Nell'ultimo turno, la Lazio ha piegato 2-0 la Sampdoria grazie alle reti di Patric e Luis Alberto. Due squilli che valgono il momentaneo quinto posto a +3 sul terzetto formato da Roma, Fiorentina e Atalanta.

La gara d'andata, giocata a Roma, ha visto la Juventus sbancare l'Olimpico 0-2: decisivi la doppietta di Leonardo Bonucci, capace di trasformare due calci di rigore.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Juventus-Lazio: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO JUVENTUS-LAZIO

Juventus-Lazio è in programma lunedì 16 maggio 2022 all'Allianz Stadium di Torino. Il calcio d'inizio è previsto alle ore 20.45.

DOVE VEDERE JUVENTUS-LAZIO IN TV

La sfida dell'Allianz Stadium verrà trasmessa in diretta su DAZN. Servirà abbonarsi e scaricare l'app su una smart tv compatibile, o su console di gioco come Xbox o PlayStation. In alternativa si potrà ricorre a dispositivi come TIMVISION BOX, Google Chromecast e Amazon Fire Stick.

Il match di Torino sarà trasmesso in coesclusiva anche su Sky ai canali Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport Calcio (202 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite), Sky Sport (251 del satellite).

JUVENTUS-LAZIO IN DIRETTA STREAMING

Abbonandosi a DAZN sarà possibile seguire il match anche in diretta streaming collegandosi al sito ufficiale o scaricando l'app su smartphone e tablet. Lo stesso potranno fare i clienti, ma attraverso Sky Go.

C'è anche l'opzione NOW, il servizio streaming on demand di Sky: acquistando il ticket 'Sport' sarà possibile seguire in diretta della partita.

Il racconto e le emozioni di Juventus-Lazio in diretta anche su GOAL attraverso la consueta diretta testuale. Collegandosi al sito ufficiale sarà possibile ricevere aggiornamenti in tempo reale: dall'annuncio delle formazioni ufficiali sino alle interviste post partita.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Dario Mastroianni e Massimo Donati commenteranno il match su DAZN. Per quanto riguarda Sky, telecronaca di Maurizio Compagnoni e Luca Marchegiani.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-LAZIO

Szczesny torna tra i pali, mentre De Sciglio rileverà Danilo infortunato. A sinistra tocca a Pellegrini, mentre al fianco di Chiellini ci sarà Bonucci. A centrocampo, Zakaria in coppia con Miretti e a sostegno del trio Cuadrado-Dybala-Bernardeschi. In attacco Vlahovic.

Sarri spera di avere a disposizione Immobile (problema alla caviglia) al centro del tridente, completato da Felipe Anderson e Zaccagni: in caso di forfait pronto Hysaj, con Lazzari alto. In mediana Milinkovic-Savic, Cataldi e Luis Alberto. In difesa Patric e Acerbi centrali, con Marusic terzino sinistro. In porta c'è Strakosha.

JUVENTUS (4-2-3-1): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Pellegrini; Zakaria, Miretti; Cuadrado, Dybala, Bernardeschi; Vlahovic.

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Patric, Acerbi, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.