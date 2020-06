Niente Juventus, Kurzawa rinnova: ufficiale, al PSG fino al 2024

Nel mirino della Juventus per la prossima stagione, alla fine il terzino francese ha prolungato con il club parigino per un quadriennio.

Ad un giorno dalla scadenza del contratto con il , la positiva notizia per i tifosi parigini, meno per chi avrebbe voluto portarlo tra le proprie fila nella prossima annata, tra cui la : Layvin Kurzawa rimarrà in almeno fino al 2024 in virtù del rinnovo.

Mentre la Juventus ufficializzava l'acquisto di Arthur per la prossima annata, il PSG ha confermato le voci degli ultimi giorni rinnovando ufficialmente il contratto di Kurzawa fino al 2024: sarà ancora lui il terzino sinistro della squadra di Tuchel nelle prossime stagioni tra e .

Classe 1992, sbocciato con il prima di approdare al PSG nel 2015, Kurzawa fa di assist, corsa e senso del goal con i suoi inserimenti i punti di forte che avevano portato la Juventus a considerarlo per la prossima stagione, alla pari dell' . Alla fine però la permanenza nella natia Francia.

L'addio di Kurzawa sembrava prossimo, ma alla fine il giocatore si è convinto a rimanere, così da poter provare a vincere la Champions League con il PSG, magari già il prossimo agosto, visti i quarti raggiunti dal club prima dello stop per coronavirus.

La Juventus, invece, dovrà puntare su un nuovo esterno per la prossima stagione, mentre l'Inter sta oramai chiudendo per il colpo Hakimi, in arrivo in nerazzurro per rappresentare il nuovo esterno sinistro di Conte dall'annata 2020/2021.

In attesa di giocare i quarti di Champions, per Kurzawa 23 assist, un goal e due assist nella sua stagione, in realtà tra le meno produttive della sua carriera. Certo, considerando le diverse gare saltate per infortunio e quelle annullate dalla federazione francese.