Juventus-Inter, no al pasillo: niente passerella d'onore per i nerazzurri

Poco prima della gara tra Juventus e Inter, non c'è stato il pasillo, ovvero la passerella con gli applausi dei giocatori bianconeri.

Era il grande dubbio della vigilia. Il pasillo d'onore per l'Inter allo Stadium? Tifosi della Juventus in rivolta sui social, Pirlo dubbioso sull'eventualità della passerella da parte dei giocatori bianconeri nei confronti dei colleghi nerazzurri per la conquista dello Scudetto. Alla fine, non c'è stato.

Prima della gara dello Stadium tra Juventus e Inter, nessun dirigente, ovvero Marotta e Paratici, aveva ufficializzato la presenza della passerella o meno nello stadio bianconero a pochi secondi dal calcio d'inizio. Riscaldamento, squadre negli spogliatoi ed ingresso in campo senza applausi.

Da canto suo alla vigilia della gara, Pirlo aveva evidenziato di non sapere cosa sarebbe successo:

“Non lo so se ci sarà, noi abbiamo già fatto i complimenti all’Inter. Poi domani vedremo cosa ci diranno di fare".

L'Inter aveva ricevuto il pasillo da parte della Sampdoria nel match successivo alla vittoria matematica dello Scudetto, uno dei pochissimi precedenti nel calcio italiano ed europeo. Anche all'estero, del resto, le grandi rivalità non vengono sorpassate dagli applausi per complimentarsi.

La Juventus si era congratulata per la conquista dello Scudetto da parte dei rivali di sempre su Twitter, due settimane fa: qualcosa che aveva diviso i tifosi bianconeri. Sul campo dello Stadium, sul terreno del Derby d'Italia, niente pasillo ma tanti sorrisi e abbracci tra parte dei giocatori, su tutti quello dei connazionali Lautaro Martinez e Dybala.

Di base, la passerella d'onore, o pasillo che dir si voglia, viene comunque effettuato solamente nella gara successiva alla vittoria matematica di un titolo. O in alternativa, al termine di una finale, da parte della squadra vincitrice nei confronti di quella sconfitta.