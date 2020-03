Juventus-Inter non si gioca: Cristiano Ronaldo a Madrid per il Clasico

Anche Cristiano Ronaldo tra gli spettatori d’eccezione del Clasico. Il fuoriclasse della Juventus seguirà al Bernabeu Real Madrid-Barcellona.

- non si giocherà a causa dell’ormai noto rinvio dovuto all’emergenza Coronavirus, ma per Cristiano Ronaldo è comunque una serata di grandissimo calcio, anche se da semplice spettatore.

Il fuoriclasse lusitano ha infatti approfittato della situazione che si è venuta a creare per volare a Madrid insieme alla sua compagna Georgina Rodriguez e nel corso della giornata è stato anche immortalato mentre dispensava autografi ad alcuni tifosi del .

Nella capitale iberica è la grande serata del Clasico e Cristiano Ronaldo per l'occasione è tornato in quel Bernabeu nel quale per 9 anni è stato straordinario protagonista con la maglia delle merengues per assistere alla sfida con il .

CR7, è arrivato nel mitico impianto di Madrid pochi minuti prima dell’inizio della gara per osservare da vicino i suoi ex compagni di squadra, ma anche quello che è da sempre uno degli eventi più seguiti in assoluto dagli appassionati di tutto il mondo.