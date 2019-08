Lukaku tra Juve e Inter: Marotta rilancia, i bianconeri devono prima fare cassa

La Juventus e l'Inter continuano nel duello serrato per Romelu Lukaku. I bianconeri lavorano a 5 cessioni sul mercato inglese per arrivare al belga.

Romelu Lukaku lascerà il Manchester United per approdare, molto probabilmente, in . Il duello a distanza tra e prosegue: l'attaccante belga è obiettivo comune. La corsa sta entrando nel vivo.

Secondo la 'Gazzetta dello Sport', Marotta avrebbe alzato l'offerta ai 'Red Devils' per l'ex . La cifra totale sull'assegno sarebbe di circa 75 milioni, bonus compresi. Ora è attesa risposta dall' , dove il mercato in entrata è in chiusura. Ed è proprio quest'ultimo punto a poter fare la differenza per la principale rivale dell'Inter.

La Juventus sta infatti vivendo ore frenetiche, con Fabio Paratici che si trova in Inghilterra per chiudere diverse operazioni in uscita. Sono 5 i nomi che i bianconeri vorrebbero piazzare sul mercato inglese: Dybala al (la vera chiave visto la valutazione), Khedira e Rugani all', Mandzukic al Manchester United, più Matuidi che interessa ai Red Devils ma piace anche in . In più c'è anche Perin che può andare verso il e portare un'altra quindicina di milioni.

Finora il mercato in uscita della Juventus è stato animato soltanto da Kean e Cancelo, per il quale l'ufficialità al City è prevista nelle prossime ore. Sfoltire la rosa, risparmiare sugli ingaggi e fare cassa è ora l'obiettivo di Paratici prima di sferrare l'attacco decisivo a Lukaku. Con lui la Juventus aveva già trovato un'intesa economica a 9 milioni di euro all'anno. Ora tocca convincere lo United con un'offerta migliore di quella dell'Inter, a cui i 'Red Devils' dovrebbero dare risposta oggi.

Intanto il giocatore si allena a parte, defilato rispetto al resto della squadra di Solskjaer, ragion per cui riceverà una multa piuttosto salata dallo United per aver saltato le sessioni senza permesso secondo la 'BBC'. Attende di conoscere il suo futuro. E anche se Milano e distano un'ora di macchina, la metà farà tutta la differenza del mondo...