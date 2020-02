Juventus-Inter in chiaro: canale tv, data e orario

Juventus-Inter potrebbe essere trasmessa in chiaro. Una soluzione permettere a tutti gli appassionati di seguirla nonostante l’emergenza Coronavirus.

L’emergenza Coronavirus che l’ sta affrontando, ha per forza di cose colpito anche il mondo del calcio. Sebbene si attenda ancora l’annuncio ufficiale da parte della Lega , c’è già la certezza che molte delle gare in programma nel fine settimana valide per il 26° turno del campionato, si disputeranno a porte chiuse.

Tra gli incontri interessati di sarà anche -. Si tratta ovviamente di un evento estremamente atteso da tutti gli appassionati d’Italia e non solo perché ad affrontarsi saranno due compagini che nel nostro Paese hanno un seguito incredibile, ma anche perchè bianconeri e nerazzurri sono pianamente in lotta per lo Scudetto e il match di potrebbe rappresentare un fondamentale spartiacque nella corsa che porta dritta al titolo.

Per tale motivo, nelle ultime ore si è fatta largo un’ipotesi clamorosa: quella della trasmissione in chiaro del Derby d’Italia.

JUVENTUS-INTER IN CHIARO

Una decisione ufficiale non è stata ancora presa, ma da parte di Sky, emittente che detiene i diritti di trasmissione dell’evento, è filtrata una disponibilità a favorire gli appassionati, consentendo a tutti di vederla.

Qualora si venissero a creare i giusti presupposti, Juventus-Inter potrebbe essere trasmessa in chiaro su TV8, il canale in chiaro e gratuito di Sky (canale 8 del digitale terrestre, canale 121 della piattaforma Sky).

QUANDO SI GIOCA JUVENTUS-INTER

Salvo cambi di programma dovuti all’eccezionalità della situazione che si è venuta a creare, Juventus-Inter si disputerà domenica 1° marzo all’Allianz Stadium di Torino, l’impianto che ospita le gare casalinghe della compagine bianconera. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 20:45.

DOVE VEDERE JUVENTUS-INTER IN TV E STREAMING

La sfida valida per il 26° turno del campionato di Serie A che vedrà opposte Juventus ed Inter, al momento sarà certamente trasmessa da Sky sui canali Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (202 del satellite) e Sky Sport (251 del satellite).

Coloro che sono in possesso di un abbonamento Sky, potranno seguire la partita anche in attraverso Sky Go. Sarà in alternativa possibile, guardare l’evento attraverso Now Tv, servizio streaming e on demand di Sky che consente di assistere ai programmi della piattaforma satellitare acquistando uno dei vari pacchetti dedicati.

La telecronaca di Juventus-Inter è stata affidata a Maurizio Compagnoni, con commento tecnico di Luca Marchegiani.