Juventus, infortunio Szczesny: è risentimento muscolare al pettorale destro

Szczesny, depennato dai convocati di Juventus-Udinese, è stato sottoposto a esami: "Le sue condizioni verranno valutate giorno per giorno".

Il giorno dopo la convincente vittoria contro l' arrivano aggiornamenti sulle condizioni di Szczesny da parte della . Il portiere polacco infatti era stato depennato dalla lista dei convocati domenica mattina a causa di un dolore alla spalla.

Szczesny quindi lunedì è stato sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato un problema muscolare, seppure di lieve entità.

"Gli esami effettuati questa mattina al J| Medical hanno evidenziato un lieve risentimento al muscolo pettorale destro; le condizioni del giocatore verranno monitorate giorno per giorno".

La sensazione è che mercoledì sera, nell'anticipo della diciassettesima giornata di contro la , Szczesny possa ancora restare a riposo e lasciare spazio a Buffon.

L'obiettivo di Sarri è sicuramente quello di riavere Szczensy regolarmente a disposizione per la contro la in programma il 22 dicembre in .

La Juventus comunque nel ruolo di portiere è coperta dato che, oltre a Buffon e Pinsoglio, fa ancora parte della rosa anche quel Mattia Perin ormai completamente recuperato dopo l'operazione alla spalla e il lungo stop.