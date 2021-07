Juventus, infortunio per Dybala: affaticamento muscolare, salta la prima amichevole

Si ferma Paulo Dybala, che ha accusato un affaticamento alla coscia sinistra e nei prossimi giorni svolgerà lavoro personalizzato.

Arriva il primo intoppo sulla tabella di marcia di Massimiliano Allegri. Nel corso dell'ultima seduta di allenamento, infatti, Paulo Dybala ha rimediato un affaticamento muscolare alla coscia sinistra che, di fatto, lo estromette dall'amichevole che i bianconeri disputeranno sabato alla Continassa contro il Cesena.

Sul proprio sito ufficiale la Juventus ha emesso un comunicato chiairificatore sulle condizioni della 'Joya' e del giovane attaccante Marco Da Graca, anch'esso alle prese con un problema di natura muscolare:

"Paulo Dybala e Marco Da Graca svolgeranno un lavoro personalizzato per i prossimi giorni rispettivamente a causa di un affaticamento alla coscia sinistra per il primo e all’adduttore destro per il secondo riferiti al termine dell’allenamento di ieri".

Uno stop non preventivato ma che non desta eccessiva preoccupazione in casa bianconera. L'obiettivo è quello di riportare il numero 10 argentino a pieno regime a strettissimo giro di posta, ad un mese esatto dall'inizio del campionato di Serie A che vedrà la Juve esordire alla 'Dacia Arena' contro l'Udinese. Il classe 1993 rimarrà ai box per circa una settimana.

Sempre a stretto giro potrebbe anche definirsi la questione legata al rinnovo contrattuale dell'ex Palermo, il cui legame con la 'Vecchia Signora' scade a giugno del 2022.