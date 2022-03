Juventus, altro infortunio per Bonucci: elongazione del soleo sinistro

Nemmeno il tempo di esultare per il prezioso successo del 'Franchi' nell'andata della semifinale di Coppa Italia che per la Juventus si ripresenta il problema infortuni: alla lunga lista di indisponibili si aggiunge, nuovamente, Leonardo Bonucci.

Il centrale difensivo bianconero, rimasto in panchina a Firenze, ha accusato una elongazione del soleo sinistro che lo terrà ai box almeno per una settimana, prima dei nuovi esami clinici. Di seguito la nota apparsa sul sito juventino.

"Bernardeschi, Dybala e Rugani si sono allenati parzialmente in gruppo. Bonucci, persistendo il fastidio al polpaccio riferito nel corso della partita di Empoli, oggi è stato sottoposto presso il J|Medical ad accertamenti radiologici che hanno evidenziato una elongazione del soleo sinistro. Le sue condizioni saranno rivalutate tra 7 giorni".

Probabilmente si tratta degli strascichi del problema rimediato durante la trasferta di Empoli, dove era rimasto al suo posto in campo stringendo i denti fino al triplice fischio per difendere il risultato di vantaggio.

2022 non propriamente fortunato per Bonucci, già vittima di due affaticamenti che gli avevano fatto saltare buona parte delle partite in programma a gennaio e a febbraio.

Allegri può comunque sfoggiare un sorriso per i recuperi di Bernardeschi, Dybala e Rugani, tutti e tre allenatisi parzialmente in gruppo e dunque in odore di convocazione per Juventus-Spezia di domenica.