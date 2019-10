Juventus, Higuain può tornare in Argentina: ipotesi River Plate nel 2021

Gonzalo Higuain può tornare al River Plate nell'estate 2021, quando andrà in scadenza di contratto con la Juventus. Lo afferma il padre.

Il 2019 di Gonzalo Higuain può essere l'anno dei ritorni. Prima quello tormentato e voluto alla , che non è stato scalfito dalle voci di mercato, poi l'ipotesi, in futuro, di un ritorno in al River Plate.

Con DAZN la Serie A TIM IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Ad aprire le porte alla suggestione è il padre del 'Pipita', Jorge Higuain, che intervistato da 'Olé' ha affermato che gli piacerebbe vedere suo figlio Gonzalo e il fratello Federico, attualmente in .

"Gonzalo ha ancora due anni di contratto con la Juventus, non ha mai chiuso le porte al River Plate. I miei figli sono cresciuti nel club, come padre mi piacerebbe che ritornino. Anche se mi piacerebbe trovassero un paese migliore. Non posso imporre loro il ritorno in Argentina, anche se mi piacerebbe“.

Con la maglia dei 'Millionarios' Higuain è cresciuto a livello calcistico, prima di andare al e iniziare la sua avventura nel grande calcio europeo. Con il club di Buenos Aires ha giocato 41 partite, segnando 15 goal.