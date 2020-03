La Juventus segue i progressi di Hakimi: è nel mirino per l'out di destra

Esploso definitivamente al Borussia Dortmund, Hakimi potrebbe non rientrare nei piani del Real Madrid. La Juventus monitora la situazione.

Approdato nell’estate del 2018 al con la formula del prestito biennale, Achraf Hakimi in questa annata ha vissuto quella che è probabilmente la stagione della sua definitiva consacrazione e la cosa non è passata inosservata in casa .

Dopo aver già fatto intravedere buonissime cose con la maglia del , club che ne detiene ancora il cartellino, l’esterno marocchino ha trovato in quella possibilità di giocare con continuità che gli ha consentito di compiere gli ultimi step che hanno portato ad una maturazione che può ormai definirsi completa.

I numeri non mentono, nel corso di questa stagione si è ritagliato un ruolo di titolare inamovibile, totalizzando ben 37 presenze tra e Coppe, 8 delle quali in , torneo nel quale ha realizzato ben 4 reti, due delle quali contro l’.

Hakimi a fine stagione tornerà al Real Madrid ma, come riportato dal Corriere dello Sport, non è detto che il club blanco voglia puntare definitivamente su di lui. Per questo motivo sono diverse le società che stanno monitorando la situazione e tra di essere c’è appunto anche la Juventus.

In casa bianconera hanno seguito con attenzione la crescita di Hakimi, tanto che sarebbero già stati avviati dei contatti al fine di capire quali sono i margini per un suo eventuale approdo all’ombra della Mole. I prossimi mesi diranno ovviamente di più, ma intanto la ha posato gli occhi su quello che è uno dei giovani esterni destri più interessanti del panorama calcistico europeo.