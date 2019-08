Juventus, grave infortunio per Chiellini: lesione del crociato anteriore

Giorgio Chiellini ha riportato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Il capitano della Juventus dovrà essere operato.

Pessime notizie in casa : Giorgio Chiellini oggi in allenamento ha rimediato una lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro.

A comunicare la notizia è stato il club bianconero attraverso una nota ufficiale pubblicata sul proprio sito e nella quale la Juventus ha specificato che il difensore dorvà sottoporsi a un intervento chirurgico.

"Nel corso dell’allenamento odierno Giorgio Chiellini ha riportato la distorsione del ginocchio destro. Gli accertamenti diagnostici eseguiti presso il JMedical hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore. Sarà necessario intervenire chirurgicamente nei prossimi giorni".

Giorgio @chiellini ha riportato durante l'allenamento odierno la distorsione del ginocchio destro e la lesione del legamento crociato anteriore.



Sarà necessario intervenire chirurgicamente nei prossimi giorni.



Compromessa dunque la stagione del capitano bianconero, il quale sarà costretto ai box per diversi mesi prima di poter tornare a dare il proprio contributo alla causa della Vecchia Signora.

Maurizio Sarri perde così la pedina forse più importante della propria difesa. Ora spetterà ai compagni di reparto provare a non far sentire la mancanza di un pilastro come Chiellini.