Cosa serve alla Juventus per arrivare prima nel girone di Champions League

Dopo la pesante sconfitta maturata a Stamford Bridge, per la Juventus si complicano i piani per chiudere il Girone H di Champions League in testa.

Dopo aver acquisito il passaggio aritmerico agli ottavi di finale con due gare d'anticipo, contro lo Zenit a Torino, i bianconeri, complice la debacle subita per 4-0 contro il Chelsea, hanno permesso proprio aii Blues l'aggancio in vetta a 12 punti a un turno dalla fine.

Già matematicamente fuori dal discorso qualificazione alla fase a eliminazione diretta di Champions League, Zenit e Malmo occupano, con un'ultima gara da disputare, rispettivamente la terza posizione a 4 punti e l'ultima a 1 punto.

JUVE PRIMA NEL GIRONE SE...

Per qualificarsi agli ottavi di finale da prima nel girone, la Juventus deve vincere a Torino contro il Malmo il prossimo 8 dicembre e sperare che il Chelsea perda o pareggi in Russia contro lo Zenit.

In alternativa, in caso di pareggio tra i bianconeri e gli svedesi, servirà una sconfitta dei Blues contro lo Zenit per centrare il passaggio del turno da primi nel girone.