La Juventus pesca in Germania: in arrivo McKennie dallo Schalke 04

Weston McKennie, centrocampista statunitense dello Schalke 04, può diventare un giocatore della Juventus: presitito con diritto di riscatto.

Colpo a sorpresa per il centrocampo di Andrea Pirlo. Secondo 'Sky Sport', La sta per chiudere per Weston McKennie, mediano classe 1998 in arrivo dallo 04.

L'accordo tra le parti per il giocatore statunitense, in da diversi anni, sarebbe imminente sulla base di 3 milioni di euro di prestito oneroso, più 18 di diritto di riscatto.

L'articolo prosegue qui sotto

Nato e cresciuto in Texas, McKennie è arrivato in Germania nel 2017 e già l'anno successivo era fiisso nella rosa dello Schalke 04, che ha concluso al secondo posto la nel 2018.

Altre squadre

Nonostante la giovane età, il duttile centrocampista ha già collezionato 19 presenze e 6 goal con la nazionale , mentre sfiora le 100 presenze con la maglia dello Schalke.

Già negli scorsi giorni era stato accostato a diversi club di Premier League, oggi il ribaltone Juventus. Lo Schalke potrà far respirare le casse della società, in grande difficoltà negli scorsi mesi.