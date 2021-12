Juventus-Genoa dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

JUVENTUS-GENOA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Juventus-Genoa

Juventus-Genoa Data: 05-12-2021

05-12-2021 Orario: 20.45

20.45 Canale tv: DAZN

Streaming: DAZN

La Juventus ospita il Genoa nel match valevole per la 16ª giornata del campionato di Serie A.

Dopo aver battuto la Salernitana nel turno infrasettimanale grazie alle reti dei suoi attaccanti, Dybala e Morata, la Juve è chiamata a offrire continuità di risultati se vuole sperare di risalire in classifica rispetto ad una situazione attuale che la vede al settimo posto a braccetto con Fiorentina e Bologna.

I bianconeri sono chiamati all'impegn casalingo contro il Grifone allenato da Andriy Shevchenko, protagonista di un inizio complicato sulla panchina genoana che ha fruttato un punto in tre partite e, soprattutto, 0 goal fatti 180'.

Urge un immediato cambio di passo per i rossoblù, attualmente ancorati al terzultimo posto in classifica dopo il pesante 0-3 subito contro il Milan al 'Ferraris'.

Nella scorsa stagione, a Torino, il confronto diretto si è chiuso con la vittoria netta della formazione all'epoca allenata da Andrea Pirlo: 3-1 il risultato finale con reti di Kulusevski, Morata, Scamacca e McKennie.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Juventus-Genoa: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO JUVENTUS-GENOA

Juventus-Genoa si giocherà domenica 5 dicembre all'Allianz Stadium di Torino. Il calcio d'inizio è programmato per le ore 20.45.

DOVE VEDERE JUVENTUS-GENOA IN TV

La sfida tra Juventus e Genoa verrà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN. Dopo aver completamento l'abbonamento a DAZN, sarà possibile scaricare la relativa app su una smart tv di ultima generazione. Nel caso non se ne sia in possesso basterà collegare la propria televisione ad un TIMVISION BOX, ad una console come Xbox o PlayStation, oppure attraverso dispositivi come Google Chromecast e Amazon Fire Stick.

JUVENTUS-GENOA IN DIRETTA STREAMING

Gli abbonati DAZN potranno seguire il match di Torino anche in diretta streaming: collegandosi al portale tramite pc o notebook, oppure scaricando l'app di DAZN se si accede tramite smartphone e tablet.

Le emozioni di Juventus-Genoa verranno raccontate anche da GOAL attraverso la tradizionale diretta scritta che vi terrà aggiornati su tutto ciò che accadrà all'Allianz Stadium di Torino in tempo reale: dalla lettura delle formazioni ufficiali, passando per la cronaca del match sino al postpartita.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Il confronto tra Juventus e Genoa verrà raccontato dalla voce di Edoardo Testoni, accompagnato in telecronaca dal commento tecnico di Dario Marcolin.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-GENOA

In casa Juve dovrebbe rivedersi Bonucci al centro della difesa al fianco de Ligt. Alex Sandro ritrova la sua casella di competenza a sinistra con Cuadrado sul versante di destra. A centrocampo si va verso la riconferma di Bentancur al fianco di Locatelli. Davanti Morata, sostenuto da Kulusevski, Dybala e Bernardeschi.

Prosegue l'emergenza in casa genoana con Shevchenko che rischia di dover rinunciare anche a Sturaro e Rovella. A centrocampo potrebbe toccare a Touré e Hernani giocare ai lati di Badelj. Sulle corsie largo a Sabelli e Cambiaso. In difesa si va verso il pacchetto a tre con Biraschi, Vasquez e Masiello a protezione di Sirigu. In attacco Pandev-Ekuban.

JUVENTUS (4-2-3-1): Szczesny, Cuadrado, de Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Locatelli; Kulusevski, Dybala, Bernardeschi; Morata. All. Allegri

GENOA (3-5-2): Sirigu; Biraschi, Vasquez, Masiello; Sabelli, Hernani, Badelj, Toure, Cambiaso; Pandev, Ekuban. All. Shevchenko