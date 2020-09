La Juventus al completo a sinistra: Frabotta e De Sciglio destinati a restare

Frabotta e De Sciglio resteranno a disposizione di Pirlo. Secondo La Gazzetta dello Sport, per il secondo al momento non ci sono offerte.

Solo fino a poche ore fa il suo nome era poco noto alla grande maggioranza degli appassionati, oggi Gianluca Frabotta si ritrova invece catapultato sotto la luce dei riflettori, dopo essere stato a sorpresa tra i grandi protagonisti di -.

Andrea Pirlo, al suo debutto ufficiale sulla panchina bianconera, ha deciso di affidargli la fascia sinistra, dimostrando quindi fin da subito di non aver alcun timore a lanciare giovani in prima squadra.

Come riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, fino a pochi giorni fa nel futuro di Frabotta sembrava dovesse esserci la Juventus U23 o al più un’esperienze in Serie B, visto che diversi club tra i quali Vicenza e erano dati sulle sue tracce, adesso invece non ci sono dubbi sul fatto che resterà nel gruppo a disposizione di Pirlo.

Ad attenderlo ci sarà non solo una permanenza in prima squadra, ma anche un rinnovo fino al 2025. Si allenerà regolarmente al fianco di Cristiano Ronaldo e compagni e poi il tempo dirà quanto minutaggio avrà a disposizione.

Se per Frabotta si spalancano le porte di un futuro in bianconero, per Luca Pellegrini la partenza è ormai scontata. Non convocato per la sfida con la Sampdoria, è stato già accostato a diversi club di , su tutti.

L’addio di Pellegrini vorrà dire automatica conferma per De Sciglio. Dato più volte in partenza nel corso delle ultime settimane, è ora destinato a restare poiché la trattativa con la non ha dato esiti, non ci sono pretendenti all’orizzonte, perché comunque l’infortunio occorso ad Alex Sandro (il rientro è previsto ad ottobre) rende di fatto, anche dal punto di vista numerico, necessaria la sua permanenza ma anche perché può giocare su entrambe le fasce.

Frabotta e De Sciglio andranno quindi a completare con Danilo, Cuadrado ed Alex Sandro il gruppo degli esterni difensivi a disposizione di Pirlo.